От началото на годината 42 кучета от общинския приют в Казанлък намериха своя дом
Всяко осиновяване е шанс за живот
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Всяко осиновяване е шанс за живот
Това е около една десета от населението на страната
Св. Мина закриля и жените
Протестиращите твърдят, че са подложени на ежедневен тормоз
Столична община ще затвори центъра, но самата му услуга ще продължи на друго място
Жителите недоволстват срещу дейността на кризисния център за настаняване на бездомни
Дори в най-уредената страна в Европа - Германия, не знаят отговора. Да се насладим на собствения си дом!
Министърката е занесла на хората баница с късмети за празничната вечеря
Римокатолическата църква отбеляза Световния ден на бедните
Димитров и колегите му готвиха и сервираха в Маями
"Да дадем топлина с едно легло за бездомничета и нека тя се върне в сърцата ви“, зове бившата Царица Роза Симона Петкова
Специализираната болница за продължително лечение и рехабилитация отделя две стаи за бездомни през зимните месеци
Бездомните хора в кризисните центрове ще получат топли дрехи. Това е част от акцията "Пакети топлина" на две организации - Градски номади" и "Дари лю...
След кражба на дрехи от склада за дарения в приюта за бездомни „Добрият самарянин" в Русе, настанените там са прекарали 3 дни без храна. Извършителят...
София. 6 000 котки са кастрирани в България за 4 години, съобщи БНР. Кампанията започва през 2011 г., след като котешката популация започва да нараств...
Фондация на Андреа Бочели се включва в благотворителната инициатива на Ватикана Бездомниците в района на Ватикана вече няма да получават само милости...
Пловдив. Свещеникът, който създаде и поддържа приюта за бездомни в Нови Хан - отец Иван, катастрофира край Пловдив снощи. По информация на Нова ТВ оте...
"Глобул" праща отбор на световното първенство по футбол за бездомни от 19 до 26 октомври в Чили. За трета поредна година "Отборът на надеждата" ще пре...
Благоевград. Дългогодишният проблем с бездомните кучета в Благоевград ще бъде разрешен до края на тази година. Предстои да започне строителството, сле...
Невидими ли са хората, които живеят на улицата? Всеки ден минаваме покрай тях, понякога може би дори се замисляме над съдбата им, подаваме монета и от...