Четири професии с безработица под 1%
Военните водят в класацията, следват ги медици и фармацевти В последните години кампаниите около кандидатстване в университетите станаха перманентни....
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Военните водят в класацията, следват ги медици и фармацевти В последните години кампаниите около кандидатстване в университетите станаха перманентни....