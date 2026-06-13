Без пари в музеите на Кюстендил за Съединението
Музейните експозиции в Кюстендил ще бъдат отворени за безплатно посещение в Деня на Съединението. На 6 септември отворени за посетители ще бъдат къщит...
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Музейните експозиции в Кюстендил ще бъдат отворени за безплатно посещение в Деня на Съединението. На 6 септември отворени за посетители ще бъдат къщит...
Националният исторически музей прави подарък на българите по случай днешния празник - 24 май. Всеки, който реши да разгледа постоянната му експозиция,...