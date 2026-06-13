Наши събират пари за бесарабин в Гурково
Кмет разкри сметка, търсят 2000 лева за виза и транспорт на семейството му от Украйна Нашенците в балчишкото село Гурково събират пари за първия беса...
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Кмет разкри сметка, търсят 2000 лева за виза и транспорт на семейството му от Украйна Нашенците в балчишкото село Гурково събират пари за първия беса...