Баскетболният "Берое" привлече младежки национал на Хърватия
"Берое" привлече бившият младежки национал на Хърватия Юрай Сегарич, съобщиха днес от баскетболния клуб. Най-добрият подавач в баскетболното първенств...
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"Берое" привлече бившият младежки национал на Хърватия Юрай Сегарич, съобщиха днес от баскетболния клуб. Най-добрият подавач в баскетболното първенств...
След победата с ЦСКА настроението в отбора е приповдигнато, но ние продължаваме да работим тихо и спокойно, без излишни фанфари, здраво стъпили на зем...
„Берое" загря с колебливо реми – 1:1, с новака в Първа професионална лига „Дунав"- Русе, преди старта в евотурнирите срещу босненския „Радник" в четвъ...
В първия ден на подготовката за новия шамипонат договор с "Берое" подписа Станислав Дрянов, доскоро играч на бургаския Нефтохимик. Той се присъединява...
"Берое" подписа договор с Ерик Почански, който е третото ново попълнение в тима за новия шампионат, съобщиха от старозагорския клуб. Нападателят, кой...
"Славия" се завърна в европейските клубни турнири след 20 години! "Белите" победиха "Монтана" с 3:1 като домакин в последния кръг на "А" група, с коет...
Бившият национал се пробвал в борбата и ските Един от героите от САЩ'94 Ивайло Йорданов бе голямата изненада в новия треньорски щаб на "Берое". Самок...
Когато царят пердаши майка ви, няма на кого да се оплачете. Но не може така!, скочи треньорът на "Берое" Пламен Липенски след загубата на "Тича". "Не...
Броени дни преди да бъде отбелязан вековния юбилей на футболния отбор "Берое" бе представен официално юбилейния екип на тима. Фланелките и гащетата са...
Много ми се искат 3 гола срещу ЦСКА, призна Липенски Треньорът на "Берое" Пламен Липенски разкри специфичния си начин на общуване с футболистите след...
Старозагорски роми причакали със сопи агитката на ЦСКА да излезе от стадиона. Местните жители видели къде софиянци паркирали своите коли и там им спре...
Елиаш аут за битката, треперят за Делев Цял квартал в Стара Загора ще бъде блокиран и ограден в сряда. Това са част от мерките, които ще вземе полици...
Няма какво да се доказвам, не съм треньор от 2 години, обяви Стойчо Стоев по повод ултиматума, който му бе даден от УС. "Наясно съм с бъдещето си, но...
Нов чужденец се опитва да си уреди трансфер в "Берое". Днес към старозагорци се присъедини румънец. Това е крилото Александру Някша. Високият 170 см...
Край на сушата за "Берое". Старозагорци победиха "Локомотив" (Пловдив) с 2:0. Двубоят бе от първи от 11-ия кръг на футболното първенство и се игра на...
„Ние загубихме мача в първото полувреме. Бяхме много далеч от противника, закъснявахме и като че ли с прекалено голям респект подходихме. Това е еднот...
"Левски" зае трето място във временното класиране след като тази вечер постигна важна победа над "Берое". Тази вечер "сините" победиха старозагорчани...
"Добро начало за нашия отбор. Наистина подходихме разумно към този мач и равенството е справедливо. В по-голямата част от двубоя "Берое" владееше иниц...
"Брьондби" победи "Берое" с 1:0 в първия мач от втория предварителен кръг на Лига Европа. Срещата започна предпазливо, като "Берое" бе по активен, а д...
Часове преди двубоя от втория кръг на лига Европа в четвъртък фенклубът на "Берое" организира шествие до стадиона, където от 20,00 часа старозагорски...