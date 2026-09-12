Всичко за "берое"

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Последни новини Спорт
"Берое" с ново попълнение

"Берое" с ново попълнение

"Берое" подписа договор с Ерик Почански, който е третото ново попълнение в тима за новия шампионат, съобщиха от старозагорския клуб. Нападателят, кой...

11 юни | 15:23
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Край на сушата за "Берое"

Край на сушата за "Берое"

Край на сушата за "Берое". Старозагорци победиха "Локомотив" (Пловдив) с 2:0. Двубоят бе от първи от 11-ия кръг на футболното първенство и се игра на...

02 октомври | 20:54
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Спасов: Спечелихме точка

Спасов: Спечелихме точка

"Добро начало за нашия отбор. Наистина подходихме разумно към този мач и равенството е справедливо. В по-голямата част от двубоя "Берое" владееше иниц...

20 юли | 7:15
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