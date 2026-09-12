35 години от падането на Берлинската стена! Колко струва да си купиш тухла?
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16 часа американски и съветски танкове стоят на Чекпойнт Чарли, смъртта на студент разплака света
Краят на един много дълъг период
Точно по това време преди 32 години бележим финала на комунистическите паради
Държавните глави на Германия, Полша, Унгария, Чехия и Словакия отидоха до стената
Парчета бетон от оградата, която разделяше Изтока и Запада, идват под тепетата
Днес се навършват 28 години от историческото падане на Берлинската стена, разделяла символично Изтока и Запада по време на Студената война. Стената е...
Футболът превръща склонността към насилие в изкуство Далеч по-срамната Берлинска стена е паднала пет години преди този решителен за спорта миг. Футбо...
Работници боядисали парчето от Берлинската стена, което се намира в парка на Националния дворец на културата. Служителите работили по обновяването на...
След 10 ноември чарът на демокрацията бързо се изтърка Днес България членува в клуба на богатите, но сме по-черногледи "Когато бях пионерче, ми разк...
Сблъсъци избухнаха на митинг на ПЕГИДА в Дрезден Планове за вдигането на бодлива стена по източните граници на Германия срещу потока бежанци са израб...
Един от най-известните производители на писалки в света Montblanc предлага луксозен модел, вдъхновен от 25-ата годишнина от падането на Берлинската ст...
9 ноември 1989 г. беше денят на столетието, денят на германците от Изтока и Запада, но и денят на всички европейци и на цяла Европа, отбелязва в комен...
Канцлерът бил в сауната по време на "чудото без нито един изстрел" Берлин отбеляза четвърт век от рухването на Стената с 8000 светещи балона Паданет...
Благоевград. 25 г. по-късно Берлинската стена отново ще "рухне", съборена от възпитаници на Американския университет в Благоевград. Тази вечер в 22,30...
Ямбол. Символична акция на новопостроената ограда по българо-турската граница ще отбележи годишнината от падането на Берлинската стена. Инициативата е...
в София денят се отбелязва с инициатива "Бягане към свободата"
Берлин. Столицата на Германия Берлин чества 25-годишнината от падането на Берлинската стена с любопитна инсталация, монтирана по някогашното й трасе....
National Geographic Channel ще излъчи едночасовия документален филм "Хаселхоф срещу Берлинската стена" на 9-ти ноември от 20:55 часа. Премиерата на пр...
Популизмът и национализмът не могат да дадат отговор на предизвикателствата на нашето време