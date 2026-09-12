Беър Грилс се появи в Украйна. Какво ще яде
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Снимки със Зеленски
Беър Грилс да бъде пуснат със сто лева във Видин, да видим как ще оцелее и какво ще яде, защото там и жаби няма вече
И оти не развя българското знаме, кога ручаше жабетата?
„В дивата пустош с Беар Грилс" представя незабравимото пътешествие на 6 знаменитости с Беър Грилс Най-новата поредица на Discovery Channel „В дивата...
Беър Грилс повежда екстремно реалити състезание по оцеляване