Боряна Калейн направи нещо невероятно /СНИМКИ/
Сбогува се с българската публика с бенефис-спектакъл "Преродена"
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Сбогува се с българската публика с бенефис-спектакъл "Преродена"
Готви специален бенефис за феновете си
Голямо шоу на бенефиса му пред 10 000 души на "Лаута".
Гомснастичките с голям бенефис в Арена Армеец следващия месец
Маша ще играе срещу Елена Веснина
Над 300 приятели и състезатели уважиха голямата скиорка
Елитът в българските ски ще кара паралелен слалом на осветление на "Витошко лале"
33 хиляди изпратиха легендата
Прощаването с Бастиян Швайнщайгер по време на контролата на Германия с Финландия (2:0) бе много трогателно и запомнящо се, коментира за "Стандарт нюз"...
Синовете му показаха умения сред световните звезди на волейбола С много емоционален бенефис "Моята игра" Владимир Николов сложи край на волейболната...
Капитанът на националния отбор по волейбол Владо Николов ще дари събраните от последния си мач пари на Детската хематология в Пловдив. Средствата ще о...
Един от всички фенове, които ще присъстват на бенефиса на Владимир Николов, ще си тръгне с чисто нов автомобил "SUV Great Wall H6". Събитието ще се пр...
Спрем ли с простотиите, пак ще успеем, убеден е родопчанинът "Щастлив съм, че съм извървял този път, ако трябва да се върна, пак по него ще вървя, са...
Милчо Левиев готви прощалния си концерт пред родната публика. 77-годишният музикант, композитор, аранжор и пианист, работил през голяма част от живота...
Антон Радичев празнува 40 години на сцената в Народния. Тържеството е на 7 април, когато известният актьор излиза в касовия хит "Работно време" на Кам...
Христо Стоичков се завърна в игра. Камата взе участие в бенефисния мач на легендарния хондураски футболист Карлос Павон. Българинът бе част от селекци...
Барселона. Президентът на Барселона Хосеп Мария Баромеу заяви, че каталунците ще организират бенефис на бившия бранител и капитан на тима - Карлес Пуй...
Германия и Аржентина ще се изправят отново един срещу друг още на 3 септември. Немската федерация планира срещата да се превърне в бенефис за Филип Ла...
София. Георги Иванов – Гонзо ще излезе отново на терена в синия екип по време на юбилейния мач срещу "Лацио" по повод 100-годишнината на "Левски". Тов...
Няма да държим повече 30 души на хранилка