Всичко за Бенефис

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Камата пак на терена

Камата пак на терена

Христо Стоичков се завърна в игра. Камата взе участие в бенефисния мач на легендарния хондураски футболист Карлос Павон. Българинът бе част от селекци...

11 януари | 22:40
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Гонзо ще рита за "Левски"

Гонзо ще рита за "Левски"

София. Георги Иванов – Гонзо ще излезе отново на терена в синия екип по време на юбилейния мач срещу "Лацио" по повод 100-годишнината на "Левски". Тов...

09 май | 9:52
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