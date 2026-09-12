Биатлонистите тръгват за Пекин от Белмекен
Националите с изключително важен лагер във водещата високопланинска база на Източна Европа
Следете всички новини, анализи и коментари за Белмекен. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Националите с изключително важен лагер във водещата високопланинска база на Източна Европа
Всички кинаджии влизат в базата само с отрицателни PCR тестове
Снегорин и ратрак работят в преспите
След бурята отново сами ще си отворим пътя през снега, обяви управителят на базата Илиян Пищиков
Асовете ни се подготвят съвместно с най-добрите състезатели на Молдова
Над 200 спортисти тренират в най-добрата високопланинска база в Източна Европа
Учениците от спортното на ЦСКА ползваха най-доброто във ВСК "Белмекен"
Боксьорът си пусна клип от връх "Зъбчето" на Белмекен
Проверяващите отново се качват на ВСК "Белмекен"
Тази сутрин българският боксьор е бил подложен на внезапна проверка
Богдан Бондаренко много доволен от условията в базата
Националите ще останат в базата до 19 септември
Цялата база предлага отлични условия за подготовка, заяви еврошампионът Божидар Андреев
Мерят по няколко пъти тепмературата на спортистите във ВСК "Белмекен"
Базата се промени за добро през последните години, категоричен е д-р Стефан Стругаров, лекар на борци и олимпийци
Нито едно момиче няма оплаквания, вдигнахме лагерите там от 14 на 20 дни, разкри шефката на художествената гимнастика
Боксьорът дължи пари за лагери в базата
Водата на София ще бъде запазена, категорична е столичният кмет Йорданка Фандъкова
Илиян Пищиков върна славата на Високопланинския спортен комплекс
Йорданова стигна до успех при дамите