Закопчаха единствения кандидат за кмет на наше село
Причината
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Благомир Станев бил поканен "да празнува"
Шофьорът не е имал нарушения досега, не пие и не пуши
Предварителната информация за участие на автомобили в гонка, не е била потвърдена
Добрич. Първите 33 пилета щрауси, излюпени в Германия пристигнаха във фермата в каварненското село Белгун, като пилетата се чувстват добре, съобщиха о...
Отварят ферма за екзотични пилета и кучета, ще привличат туристи с вкусна храна и сувенири