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В Белгун вече гледат щрауси

В Белгун вече гледат щрауси

Добрич. Първите 33 пилета щрауси, излюпени в Германия пристигнаха във фермата в каварненското село Белгун, като пилетата се чувстват добре, съобщиха о...

27 май | 14:31
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