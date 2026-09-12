Селото на римска принцеса стана топ курорт до София. Бум на къщите за гости
Минерална вода, крепост на 1500 години, римска легенда и 90 щъркела превръщат мястото в имотно бижу
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Минерална вода, крепост на 1500 години, римска легенда и 90 щъркела превръщат мястото в имотно бижу
Прекрасният курорт се намира само на 50 км от София
Разкош и забавление в "Белчин гардън"
Туристи си взеха 5000 сувенирни монети от крепостта
Античното име на крепостта е неизвестно. Днес я наричат "Цари Мали град", защото с площта си от почти 10 дка не отстъпва на Царевец.
Влакче лифт ще качва туристите на древната крепост над село Белчин