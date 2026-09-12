Кои са бедняците? Ето минималната заплата при съседите
В Румъния обявиха колко става тя
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В Румъния обявиха колко става тя
Над 2 милиона там едва си плащат наема
Няма ги западните туристи, само роми гурбетчии, поляци и украинци, които не пазаруват
Някога са нямали нищо, а днес са милионери
Половината българи са на ръба на мизерията, сочи Евростат