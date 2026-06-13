Затварят аварийната лента на "Бебреш" за бънджи
Шофьорите да карат с повишено внимание от 40-ти до 38-ми км на магистралата
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Шофьорите да карат с повишено внимание от 40-ти до 38-ми км на магистралата
Нещата може да се променят ако водата в яз. Бебреш се увеличи
Затапен е единственият тръбопровод, който тръгва от язовир "Бебреш" в посока Правец, посочват от "Напоителни системи"
ВЕЦ-ът на Златеви не работи, но е точил запаси на „Бебреш”