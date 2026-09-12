Всичко за Бастиан Швайнщайгер

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Германия победи по навик

Германия победи по навик

Германия потегли тромаво на Евро 2016. Фаворитът за титлата се измъчи, но победи трудно и сякаш по навик Украйна с 2:0. Резултата откри Шкодран Муст...

12 юни | 22:55
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