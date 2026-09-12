Българка разведе световна спортна звезда
Разкри се цялата история за играча
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Разкри се цялата история за играча
Капитанът на Германия Бастиан Швайнщайгер се оттегли от националния отбор. Полузащитникът написа прощално писмо към всички фенове и го публикува в соц...
Сватбата на най-добрата ни тенисистка Цветана Пиронкова за дългогодишният й приятел Михаил Мирчев получи доста голям отзвук у нас и по света. В социал...
Германия потегли тромаво на Евро 2016. Фаворитът за титлата се измъчи, но победи трудно и сякаш по навик Украйна с 2:0. Резултата откри Шкодран Муст...
Новото попълнение в редиците на "Манчестър Юнайтед" Бастиан Швайнщайгер заяви, че чувства прекрасно след трансфера си като добави, че е дошъл на "Олд...
Полузащитникът на "Байерн" (Мюнхен) Бастиан Швайнщайгер е постигнал споразумение с "Манчестър Юнайтед", твърди „Билд". Халфът е договорил за личните с...
Слуховете за сватба между Себастиан Швайнщайгер и Ана Иванович са силно преувеличени. Тенисистката явно е решила, че иска да си поживее още малко. "Р...
Мюнхен. Полузащитникът на Байерн Мюнхен Бастиан Швайнщайгер и сръбската тенис звезда Ана Иванович приключи. Само няколко дни, след като се появиха сни...
Световният шампион заряза Сара заради Ана Иванович Хубавите ябълки - световните шампиони ги ядат. А Гришо и Маша вече имат сериозна конкуренция в бит...
Ню Йорк. Сръбската тенис звезда Ана Иванович и немският национал Бастиан Швайнщайгер са най-новата звездна двойка, която влезе под медийните прожектор...
Берлин. Бастиан Швайнщайгер ще е новият капитан на германския национален отбор, наследявайки лентата от Филип Лам, който прекрати кариерата си в бунде...
Мюнхен. Байерн Мюнхен ще бъде без Марио Манджукич и Бастиан Швайнщайгер във финала за Купата на Германия срещу Борусия Дортмунд в събота. Нападателят...
Манчестър. Нападателят на Манчестър Юнайтед Уейн Рууни се защити, след като бе обвинен, че е симулирал и така е провокирал изгонването на Бастиан Швай...