Отиде си велик спортист
На 70-годишна възраст
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На 70-годишна възраст
Причината отново е нарушаване на Етичния кодекс и интегритет и участие в залози
В четвъртък той ще бъде изправен пред съда
Нигериецът се подготвял самостоятелно в Белград
На 20 и 21 август в Бургас, на кортовете на ТЦ „Авеню" се проведе поредния турнир от календара на НТЛ. В него бяха включени форматите – индивидуално м...
Успешен дебют в сингъла на тенис направи гардът на баскетболния „Черно море" Пламен Алексиев (на снимката). Той достигна убедително до финалната права...
Удивителна история за волята на едно момче, което е по-различно от другите, но по никакъв начин не го показва. За него разказа баща му в последния епи...
Баскетболистът от НСА Любомир Жечев гони повече от километър автоапаши, след като ги спипал, докато се опитват да свият БМВ-то му, съобщи БНТ. Това б...
"Черно море" хвърли кърпата и няма да продължи участието си в надпреварата за Купата на България и първенството в Националната баскетболна лига. Това...
Бившият баскетболист Ламар Одъм открадна голямото шоу на Кание Уест. Рапърът представи новата си модна колекция в "Медисън Скуеър Гардън" в Ню Йорк, н...
Кариерата й тръгва от корицата на списание "Плейбой". Ужасно секси, ужасно разкрепостена. Продължава да радва мъжете по бански в прочут сериал. Жени с...
Валентин Василев реди музей на кметуването Никога не съм влизал в кметския кабинет в Разград. Не знам какво има там, но ако в него се пазят ценни за...
Звездата на френския национален отбор по баскетбол Тони Паркър се отърва без драскотина в гонитба с тигър. Бившият съпруг на актрисата Ева Лонгория се...
Схема за източване на банкови карти разби полицията в Квебек. Униформените задържаха четирима българи, сред които и бившия баскетболист Мартин Кузов....
Шефовете на баскетболния "Ямбол" ревнаха срещу преминаването на бившия им баскетболист Уил Уокър в "Рилски спортист". Президентът на клуба Валентин Ре...