Нови правила за кварталните кафенета. Големи промени
Пуснати са за обществено обсъждане
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Пуснати са за обществено обсъждане
Един такъв струва 10 лв., скоро ще са безплатни
Работят с 50% от капацитета им
Той е против е отварянето на баровете
Насред епидемията в Италия
Заведенията започват работа на Баба Марта
Това подчерта още веднъж ген.Мутафчийски
Брокерите чакат цените да паднат след Нова година
Лондон оглавява тази класация
Няма да има компромиси, каза здравният министър
Остават отворени стадионите и игрищата под открито небе, но при 50% капацитет
Издава се и забрана за пушенето в открити зони
Комшиите въведоха нови ограничения за пристигащи от Балканите
Заради пандемията баровете трябва да затворят в 2 ч. след полунощ
Забраната за посещение на всички нощни клубове остава до края на месеца
Така не можело да се живее
Мярката е по решение на ръководството на комплекса
Баровете и дискотеките не трябваше да се отварят толкова рано, каза лидерът на НФСБ
Правителството разреши по-рано да бъдат отворени много важни за социалния живот места
Въпросните предприемаче получават актове на НАП на електронната си поща