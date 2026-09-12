Спасиха съпругата на барикадиралия се мъж
Съпругата на барикадиралия се в столичния квартал "Стрелбище" мъж е в безопасност, съобщи главният секретар на МВР Георги Костов. „Съпругата на г-н К...
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Съпругата на барикадиралия се в столичния квартал "Стрелбище" мъж е в безопасност, съобщи главният секретар на МВР Георги Костов. „Съпругата на г-н К...
София. Мъж се барикадира на втория етаж на сграда в центъра на столицата и откри огън от балкона по минувачите, . Екшънът се разигра на ул. Софроний В...
Благоевград. 40-годишният Васил Митков, който в продължение на 21 часа се бе барикадирал в дома си, остава на лечение в психиатричното отделение в Бла...
Преди 2 г. отвлекли Васил Митков, после не смеел да излезе навън от страх
Преди година Фотев опита да отвлече 4-годишно дете
След 6-часов психотрилър в центъра на Варна ченге под прикритие закопча Вальо
Варна. Полицаите спасиха от самоубийство 30-годишния Валентин, който от сутринта се барикадира в дома си във Варна. След дълги преговори с психолог от...
Варна. Близо 6 часа продължава акцията във Варна, където 30-годишен мъж се е барикадирал в дома си. Органите на реда все още не могат да установят кон...