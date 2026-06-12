Барикадиралият се в "Стрелбище" не бил агресивен
69-годишният Петър Коджейков, който се барикадира в дома си в столичния квартал "Стрелбище" за 23 часа и изправи на нокти органите на реда, не е прояв...
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69-годишният Петър Коджейков, който се барикадира в дома си в столичния квартал "Стрелбище" за 23 часа и изправи на нокти органите на реда, не е прояв...
"Абитуриентка прати съученичка в болница след бой в класна стая". "Жена поръча и плати убийството на близките си заради наследство". "Показно убийство...
69-годишен бивш полицай се барикадира в дома си, като направи неподвижната си съпруга инвалид заложничка. Петър Коджейков, чичо на шефа на правителств...
Спецчастите, обезвредили барикадиралия се Петър Коджейков в София, действаха перфектно. Това обяви в "120 минути" по бТВ вътрешният министър Румяна Бъ...
Преди броени минути полицаи изнесоха на носилка барикадиралия се в продължение на повече от 23 часа бивш полицай Петър Коджейков. Решаваща роля за уб...
Бургас. Психично болен мъж подлуди жителите на бургаския комплекс "Зорница". 49-годишният Николай Овчаров изведнъж превъртял и започнал да цели минува...
София. Психично болният мъж, който снощи се барикадира в дома си в столицата, е бил изведен от полицията. Драмата, която продължи повече от 12 часа, с...