Съдбоносно решение за "Величие". Какво следва?
Математици изчислиха, че те ще има десет депутати
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Математици изчислиха, че те ще има десет депутати
От 1 януари България стана пълноправен член на Шенген
На място Главчев ще провери създадената организация за функционирането на пункта и символично ще вдигне граничната бариера
Много трудно ще се състави правителство, смята Алгафари
В страната има нови условия за влизането на българи
Бариерата си стои въпреки многобройните сигнали и разпоредените проверки
С моя заповед е ограничен достъпът, има опасност от пожари, увери кметът Общинският съветник от ГЕРБ в Кресна – Милчо Караджов, алармира за поставена...
Умна бариера спира колите в Борисовата градина Няма как във всеки миг да следим 2 млн. софиянци, но е важно да се знае, че контрол има - Г-жо Георги...
София. 32.66% от гласоподавателите са подкрепили ГЕРБ в изборите за 43-о Народно събрание. Гласовете за БСП са 15.41%, ДПС – 14.83%, Реформаторският б...
Благоевград. Жителите на село Ощава начело с кметския наместник Кирил Лазаров ще блокират главен път Е-79 заради опасен жп прелез край селището. Те пр...
Кандидатите за заселници питат за интернета и за сигурността в Песочница Село Песочница, което бе обявено за първото Ай ти село у нас, слага бариера...
Бариерата за влизане в парламента си остава 4%
София. 4- процентовата бариера за изборите е противоконституционна. Това обяви Васил Къдринов от център "Хана Аренд" в интервю за предаването "Преди в...