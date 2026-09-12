Горанов простичко обясни кое вдига цените. Не е еврото
Не завиждам на Теменужка, каза той
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Не завиждам на Теменужка, каза той
Фините кори са с по-светъл цвят, по-еластична структура и тънки слоеве
Ако сложите две банички, едната с имитиращ, другата без, разликата между тях ще бъде 10-20 стотинки
Той готви и чисти у дома, разказва половинката му Василена Aнтoн Xeкимян е домакинята вкъщи. Toй гoтвeл, чиcтeл и пoдpeждaл, paзкpи приятелката му Ba...
Най-младият евродепутат от ЕНП /ГЕРБ Андрей Новаков ще бъде сред гостите на фестивала „Бъдеще с традиции- Кърджали 2015", който се открива днес в Кър...
Граничното село Тихомир се готви да посрещне Новата 2015 година. Хората се събират семейно и приготвят трапезата заедно. Освен традиционните пити, ба...
Благоевград. Жени, майстори на точенето на вкусни баници, окупираха площад „Преображение" в Разлог в петък. Еднодневният фестивал на баницата събра на...
Враца. Видният кулинар Иван Звездев тази година ще е председател на журито на Празника на баницата във врачанското село Баница, който ще се проведе на...