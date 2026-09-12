Лъсна грозна тайна за древния град Помпей
Водата във ваните се сменяла само веднъж на ден
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Водата във ваните се сменяла само веднъж на ден
Най-големите атракции са баните в селото – „Турската баня” и „Старата Римска баня”
Връзката между рака на кожата и прекомерното излагане на слънце вече е доказана
При представянето на новата атракция почерпиха гостите с оригинални римски бонбони от времето на императорите
Гигантски 20-метрови колони поддържали покривите на императорските термите на Рицария
Слънцето е полезно, защото е отговорно да имаме по-добър имунитет
Близо 11 милиона лева се очаква да бъдат инвестирани в балнеосанаториум, който ще бъде изграден на територията на Сливенски минерални бани.
Носителят на "Оскар" от 43 години е женен за колежката си Шакира Кейн Двукратният носител на "Оскар" Майкъл Кейн (82) има дълги години брак с актриса...
Останки от двореца на император Константин или Сердикийските терми (бани) по всяка вероятност лежат под площад "Св. Неделя" в София, смятат археолозит...
БСП излезе с контрапредложение на новите текстове в Наказателния кодекс, които предвиждат затвор и глоба за разпространяване на невярна информация и д...
София. Испански душове, умивалници и тоалетни ще ползват от днес обитателите на двата бежански центъра в софийските квартали Враждебна и Военна рампа...