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Днес е Денят на мира

Днес е Денят на мира

Днес отбелязваме Международния ден на мира. Генералният секретар на ООН Бан Ки Мун ще удари Камбаната на мира и ще призове воюващите по целия свят да...

21 септември | 9:05
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