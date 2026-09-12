Светът осъди терора в Орландо
Светлините на Empire State Building бяха изгасени тази нощ в знак на почит към невинните жертви
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Светлините на Empire State Building бяха изгасени тази нощ в знак на почит към невинните жертви
Съветът за сигурност на ООН призова за увеличаване на международните усилия за борба с тероризма, след атаките в Белгия, при които загинаха повече от...
Генералният секретар на ООН Бан Ки Мун призова да се вземат спешни мерки за намаляване на напрежението след свалянето на руския самолет от турските во...
Страните от ЕС трябва да направят повече за бежанците, изпаднали в затруднение. Това заяви генералният секретар на ООН Бан Ки-мун. Той приветства реше...
Днес отбелязваме Международния ден на мира. Генералният секретар на ООН Бан Ки Мун ще удари Камбаната на мира и ще призове воюващите по целия свят да...
Генералният секретар на ООН Бан Ки-мун ще посети Москва за участие в тържествата по случай 70-годишнината от победата във Великата отечествена война....
"Джазът прехвърля всички граници и свързва всички поколения. Джазът е универсален език". Това заяви генералният директор на ЮНЕСКО Ирина Бокова в преп...
Ню Йорк. Генералният секретар на ООН и новоназначеният посланик на международната организация за климатичните промени – Леонардо Ди Каприо, ще се прис...
Предлагаме 26 юни – Международен ден за борба с наркоманиите, да носи имената на ирландската журналистка Вероника Герин и на италианския магистрат Джо...
Кувейт. Генералният секретар на ООН Бан Ки-мун оглавява заседанието на втората международна конференция на страните донори на Сирия, която се открива...
Дамаск. Сирийският президент Башар Асад отхвърли твърденията на западните страни, че режимът е използвал химически оръжия и ги определи като „обидни з...
Бан Ки Мун иска да помогне за диалога със Северна Корея