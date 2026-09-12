Всичко за Балотажи

Следете всички новини, анализи и коментари за Балотажи. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Местни избори 2019 Политика Любопитно
Балотажите са дузпа за ГЕРБ

Балотажите са дузпа за ГЕРБ

Партията на Борисов се превърна в център, около който гравитира и опозицията Победата на ГЕРБ на местните избори е категорична. Като цяло нямаше изне...

27 октомври | 7:15
0 коментара
16357