ГЕРБ запази Изтока, БСП проби в Запада /ОБЗОР/
Политическите реалности вече не са същите, коментира Карадайъ
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Политическите реалности вече не са същите, коментира Карадайъ
Рекордно ниска активност
75 разследвания са за престъпления против политическите права на гражданите, 25 са с предмет престъпления, свързани с изборите
Оспорвана надпревара в страната, ниска избирателна активност
Активността остава ниска - 17,3 на сто
Най-много гласували Георги Дамяново, най-малко във Варна и Пловдив
Оспорвана надпревара в страната, ниска избирателна активност
ГЕРБ сигурни за Сливен, Варна и Пловдив, БСП с шансове в Русе, Ловеч и Разград, ДПС - в Търговище
Охраната на изборните помещения през изминалата нощ протече нормално. До този момент няма данни за прояви, които биха застрашили нормалното провеждане...
Размирната община Гърмен ще има управник след балотажа днес. Битката е между двама бивши кметове – Ахмед Башев и Минка Капитанова. Зад нейната кандид...
На балотаж в Пловдив днес явяват досегашният кмет Иван Тотев и предшественикът му Славчо Атанасов. Пловдивчани гласуват и за районни кметове, като в п...
Балотаж предстои за кметския стол в хаджидимовското село Теплен. Местните хора обаче вече знаят с каква фамилия ще е бъдещият им управник – Петелов. П...
Партията на Борисов се превърна в център, около който гравитира и опозицията Победата на ГЕРБ на местните избори е категорична. Като цяло нямаше изне...