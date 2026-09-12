Над 35 000 лв. събра балът "Светът на Мария"
Над 35 000 лв. събра вторият благотворителен бал на фондация "Светът на Мария". Той се състоя в четвъртък вечерта в изложбения салон на "Ауто Бавария"...
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Над 35 000 лв. събра вторият благотворителен бал на фондация "Светът на Мария". Той се състоя в четвъртък вечерта в изложбения салон на "Ауто Бавария"...
Росен Плевнелиев, президент Теснопартийните интереси трябва да отстъпят на националните интереси. България има нужда от работещ парламент и редовно п...
Росен Плевнелиев, президент Теснопартийните интереси трябва да отстъпят на националните интереси. България има нужда от работещ парламент и редовно п...