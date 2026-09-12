Голям успех за Гърция благодарение на чуждите туристи
Но съседите явно са обезкуражени от по-високите цени за настаняване и хранене
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Но съседите явно са обезкуражени от по-високите цени за настаняване и хранене
Туристите на Халкидическия п-в са много повече от миналата година, а приходите са с 30% по-малко
Карат S-класи, а не искат щурци и червеи
Чрез специално приложениеклиентът може да поръча по телефона кокаин и да го получи за 10 минути
София. България се е превърнала в най-силния пазар за автомобили втора ръка на Балканите. Граждани от Сърбия, Македония, Албания и руските републики п...