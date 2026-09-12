Алонсо изненада! Какво каза за чудото Байер
Невероятната серия на отбора продължава
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Невероятната серия на отбора продължава
Какво коментира ръководството на клуба
Как протече играта
За най-добър футболист в историята на клуба е посочен бразилецът Лусио
От ноември Байлаб предлага безплатен достъп до онлайн ресурси, представящи любопитни научни факти и забавни експерименти от света на природните науки
Бразилецът честити купата на Байер вместо на Байерн
Серчин Гирей е новият Старши представител на Байер за Румъния, България и Молдова и Управляващ директор на Байер Румъния
Байер дарява 48 900 лева на Министерство на здравеопазването за подпомагане на болничното лечение на граждани, заболели от COVID-19 на територията на...
Екатерина Карпузова е новият Управляващ директор на Байер България
Това е третото ново попълнение след Торган Азар и Нико Шулц
Стана ясни всички осминафиналисти
Петер Бос сменя Хайко Херлик
Нападателят съжалява, че не са победили Байер
Започват решителните битки в групите на Лига Европа
Лудогорец гостува на Байер в Лига Европа
Капитанът на Лудогорец вярва в успеха
"Фулъм" му намери заместник, мениджърът пак се дърпа
Луд купон избухна в съблекалнята на "Байер" след успеха 1:0 като гост на "Борусия" Д. Играчите не излязоха от стаята на "Сигнал Идуна Парк" повече от...