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Шампанско и сълзи за "Байер"

Шампанско и сълзи за "Байер"

Луд купон избухна в съблекалнята на "Байер" след успеха 1:0 като гост на "Борусия" Д. Играчите не излязоха от стаята на "Сигнал Идуна Парк" повече от...

08 декември | 21:50
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