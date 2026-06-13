Азербайджанците ще идват в Търново
Анар Алакбаров, изп. директор на фондация "Гайдар Алиев" - Г-н Алакбаров, фондацията ви ще се заеме с реставрацията на "Трапезица". Ще предостави ли...
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Анар Алакбаров, изп. директор на фондация "Гайдар Алиев" - Г-н Алакбаров, фондацията ви ще се заеме с реставрацията на "Трапезица". Ще предостави ли...