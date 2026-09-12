Ученици на Мастера с постановка в почит
Те ще представят премиерата на „Мостът“ в театър „Азарян“ този четвъртък
Следете всички новини, анализи и коментари за Азарян. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Те ще представят премиерата на „Мостът“ в театър „Азарян“ този четвъртък
„Козметика на врага“ е в афиша на фестивала CineLibri
Към екипа на постановката се присъединява и актьорът Ивайло Герасков
Спектакълът на Александра Петрова с премиера в Театър Азарян на 27 май
Номинирани за „Икар“ хитове гостуват в НДК
Новият носител на наградата с името на професора става известен на 15 март
„Островът на съкровищата“ е сред хитовете в афиша
Актьорът певец играе „Кой прибира сутрин звездите?“ на 27 февруари в НДК
Никола Тороманов, Явор Гърдев и Мирослав Боршош са железен екип