Втора титла от US Open за Наоми Осака
Японката би на финала Вика Азаренка с 2:1 сета и взе чек за 3 млн. долара
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Японката би на финала Вика Азаренка с 2:1 сета и взе чек за 3 млн. долара
Беларуската ще играе на финала на US Open с Наоми Осака
Азеренка среща Серина Уилямс за място на финала
Бившата номер 1 се провали на старта в Мелбърн
Григор Димитров явно е на седмото небе от радост заради връзката си с Никол (Шерцингер, не Станкулова). Усмивката не слиза от лицето на нашето момче....
Нашият Григор изобщо не си губи времето. Димитров демонстрира своето кавалерство и спаси от дъжда в Бризбейн Виктория Азаренка. Двамата тренират на ту...