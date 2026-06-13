Илюстраторът на "Аз съм българче" громи критиците си
"Защото така съм решил", отговори той на въпроса защо е нарисувал детето с жълто-син пуловер
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"Защото така съм решил", отговори той на въпроса защо е нарисувал детето с жълто-син пуловер
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