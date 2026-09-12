Седма световна титла за Ожие
Хюндай печели първото място при конструкторите
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Хюндай печели първото място при конструкторите
Рали пилотът Павел Лефтеров се завърна от „Спа" с шампионската купа в германските серии DTC (спринтови надпревари за туристически автомобили). Благода...
В чужбина търсят химна ни в youtube, разкрива талантът Пилотът пребори хиляди, за да стигне до "Аudi" Павел Лефтеров е сред най-големите таланти в а...
Българските автомобилни асове имат нов талисман. Това е 22-годишната блондинка Марина Колева. Тя бе избрана за "Мис Автомобилизъм". Хубавелката наслед...
Крум Дончев и навигаторът му Петър Йорданов слагат край на активната си състезателна кариера. "Взехме много трудно решение, което е свързано с преуст...
Тази сутрин на 73-годишна възраст почина председателят на Съюза на българските автомобилисти (СБА) Георги Янакиев. Тъжната новина съобщи председателят...
Сливен. След 23-годишно прекъсване отново ще се проведе рали „Твърдица-Елена". Стартът на състезанието е на 27 юли. След като трасето участва над 30...
Нова услуга, ексклузивно за притежателите на модела 508 в България, предлага Peugeot - ползване на персонален сервизен асистент в рамките на 5 г. Пре...