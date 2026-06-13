Всичко за Автокино

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Откриват Автокино в 24 града

Откриват Автокино в 24 града

От месец април Автокино ще радва жителите и гостите на 24 български града. Инициативата ще стартира на 6 април в морската ни столица Варна, а до края...

23 март | 15:46
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