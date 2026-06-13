Прожектират български филми на паркинга на Kaufland в „Младост“ 4 до края на лятото
„Автокино София“ ще показва избрани филми между 29 юли и 30 септември
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„Автокино София“ ще показва избрани филми между 29 юли и 30 септември
Групата пуска нов концертен филм
Феновете на Мидтиланд гледаха любимците си от колите
Откриването му ще е с голям автоконцерт и филма „Завръщане“
Откриването не от 20.30 ч. на паркинг на магазин на бул. "Цариградско шосе"
Стартът ще е на 29 май
От месец април Автокино ще радва жителите и гостите на 24 български града. Инициативата ще стартира на 6 април в морската ни столица Варна, а до края...