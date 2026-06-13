Ответен удар! Автоинструктори подскочиха след новите правила
До края на седмицата се надяват да имат среща със служебния транспортен министър
Следете всички новини, анализи и коментари за Автоинструктори. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
До края на седмицата се надяват да имат среща със служебния транспортен министър
Браншови организации на автошколите настояват за ревизия в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“
Протестът на инструкторите е насочен срещу проект за наредба
Подготвят национален протест
Ще бъде отменена спорната наредба, която предвиждаше увеличение на часовете по кормуване и въвеждането на джипиес контрол в автомобилите
Те искат отмяна на заповедта, с която се вдигат часовете за кормуване от 31 на 42 часа
Искат отмяна на новата система за контрол на обучението