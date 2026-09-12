Криза в сърцето на автомобилна Европа
Доставчиците съкращават хиляди служители под натиска на пазара и регулациите
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Доставчиците съкращават хиляди служители под натиска на пазара и регулациите
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Няколко полезни съвета как да се справим сами с поддръжката на колата
Фолксваген продава повече колбаси, отколкото автомобили
Производствената мощност на "Варок" е на площ 30 хил. кв.м. Застроената площ е 3 хил. кв.м, с перспектива да бъдат застроени още 5 хил. кв.м. Първонач...
България се утвърди като един от основните износители на части за европейската автомобилна промишленост. Днес 8 от всеки 10 автомобила, които се произ...
22 обекта са проверени в специализирана операция на територията на ОД на МВР-Кърджали на 24 и 25 февруари за противодействие на кражби на части и вещи...
Капъкуле. На турската митница на ГКПП Капъкуле бе заловена контрабандна пратка от авточасти при опит да бъдат внесени нелегално в Турция, съобщи bTV....