Питаме първо „Атомстройекспорт” за реактора за Белене
Държавата има три варианта за съдбата на оборудването „На първо място, ние трябва да проведем разговорите с нашите партньори от „Атомстройекспорт", с...
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Държавата има три варианта за съдбата на оборудването „На първо място, ние трябва да проведем разговорите с нашите партньори от „Атомстройекспорт", с...
София. Срокът за представяне на българската позиция по заведеното от руската "Атомстройекспорт" (АСЕ) арбитражно дело в Париж е удължен до 6 декемвр...
София. "Аргументите, с които се говори за нов икономически анализ за проекта "Белене", са смехотворни", коментира пред Дарик бившият икономически и...
Според руската компания няма връзка между делото за АЕЦ „Белене" и преговорите по проекта
София. Руската "Атомстройекспорт" внася материалите по исковите документи към НЕК по проекта „Белене" в Арбитража към Международната търговска камара...
Оттеглят иска от 1 млрд., ако рестартираме проекта