А. Атанасов: Наградата е признание за волята на Габи
Благодарение на подкрепата от ММС и министър Кралев от 3 години имаме отлични условия за подготовка в Пловдив, заяви треньорът на най-добрата ни атлет...
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Благодарение на подкрепата от ММС и министър Кралев от 3 години имаме отлични условия за подготовка в Пловдив, заяви треньорът на най-добрата ни атлет...
Церемонията се състоя в сградата на Министерството на младежта и спорта
Тройната скачачка Габриела Петрова печели за втори път приза
Арманд Дуплантис е най-близо до първото място
Министър Кралев и партньорите на БФЛА - А1 и Fibank наградиха най-добрите през 2019-а
Министър Кралев връчи приза на Мирела, А1 подари смартфони на водещите ни състезатели
София. Националният рекордьор в тласкането на гюле Георги Иванов (на снимката) е Атлет №1 на България за 2014-а година. Той получи 374 т в анкетата на...