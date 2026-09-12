Нова версия за убийството на Алекс в Поморие
Нова и шокираща версия за убийството на 8-годишната Алекс разказа в съда майката на подсъдимата Атанаска - Светла Димитрова. Според нея млад мъж на им...
Следете всички новини, анализи и коментари за Атанаска Георгиева. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Нова и шокираща версия за убийството на 8-годишната Алекс разказа в съда майката на подсъдимата Атанаска - Светла Димитрова. Според нея млад мъж на им...
Отпечатък и ДНК доказват вината й, категорични са прокурорите Бургас. Девет месеца след зверското убийство на 8-годишната Александра от Поморие убийц...
В продължение на четири дни ще се гледа процесът срещу Атанаска Георгиева, която удуши малката Александра от Бургас. Окръжният съд насрочи за разглежд...
Бургас. Прокуратурата внесе обвинителен акт срещу Атанаска Георгиева за убийството на 8-годишната Алекс от Поморие, се казва в съобщение на Прокуратур...
Дъщеря ми е спокойна, няма да убие от яд, сигурна е Светла
Бургас. Защита и обвинение поискаха една и съща мярка за неотклонение „задържане под стража" за Атанаска Георгиева, обвинена в убийството на 8-годи...
Бургас. Мярката за неотклонение на 43-годишната Атанаска Георгиева, която е обвинена за убийството на малката Александра, ще бъде разгледана днес. Ср...