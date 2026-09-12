Драма с минималната заплата. Какво ще се случи с нея
"Целта е една - ние сме държава и трябва да осигурим нормално съществуване на хората в нея", призова Атанас Кацарчев
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"Целта е една - ние сме държава и трябва да осигурим нормално съществуване на хората в нея", призова Атанас Кацарчев
Очакваната инфлация - между 3,6 и 4 процента
КТ "Подкрепа" с нови искания към властта
Не бойкотираме правителството, заяви "Подкрепа"
По думите на Кацарчев в дългосрочен план не се вижда никаква промяна относно данъчно-осигурителната политика
Работодателите се компенсират от държавата, а работниците кога, пита Атанас Кацарчев
Увеличението трябва да е съобразено, както с ръста на инфлацията, така и с този на производителността, смятат работодателите
Говори Атанас Кацарчев от КТ "Подкрепа"
Говори Атанас Кацарчев от КТ "Подкрепа"
Ако в страната се въведе т.нар. универсален базов доход за тези хора, ще са необходими над 7 милиарда лева на година
Главният икономист на КТ "Подкрепа" би аларма
София. Димитър Димитров, Кирил Ананиев и Атанас Кацарчев са избрани за членове на Надзорния съвет на "Българска банка за развитие" АД на проведеното в...