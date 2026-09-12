Какво е състоянието на заразения зам.-министър
Проверяват с кого е контактувал Атанас Добрев
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Проверяват с кого е контактувал Атанас Добрев
Това ще направи страната ни сравнима с другите държави-членки на Европейския съюз
600 млн. лв. за проекти на агробизнесмени и общини е разписал шефът на Държавен фонд "Земеделие" Атанас Добрев. Близо 700 земеделци са получили парите...
Добрич. "Ще съм безкомпромисен към служители заради нередности". Това заяви в Добрич при откриването на 22-рото международно изложение "Селското стопа...
Атидже Алиева-Вели ще отговаря за Програмата за развитие на селските райони Пълна мобилизация е обявена във Фонд "Земеделие" (ДФЗ). Всички експерти,...