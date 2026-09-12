Всичко за Асистент

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1 млн. разменени съобщения с Кейт, дигиталния асистент в ОББ Мобайл, едва година след стартирането на услугата

1 млн. разменени съобщения с Кейт, дигиталния асистент в ОББ Мобайл, едва година след стартирането на услугата

Две трети от всички потребители на мобилното приложение ОББ Мобайл през Android и iOS вече банкират със съдействието на дигиталния асистент Кейт

16 март | 13:28
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GSM-ът става личен асистент

GSM-ът става личен асистент

Изкуствен интелект ще пазарува като избира най-изгодните оферти В света на технологиите вече има нов изчезващ вид потребител - човекът, чийто смартфо...

20 декември | 22:10
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Чарли нонстоп дрогиран

Чарли нонстоп дрогиран

Стив Хан, бившият асистент на Шийн, с нова порция признания за порнокупоните и крека Стив Хан, бивш личен асистент на Чарли Шийн, направи нова порция...

30 ноември | 1:10
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