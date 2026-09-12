Дигитален Евро Асистент с инфо за еврото на сайта на УниКредит Булбанк
Специално разработеният генеративен чатбот е задвижван от изкуствен интелект и предлага актуална информация, свързана с процеса на въвеждане на еврото...
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Специално разработеният генеративен чатбот е задвижван от изкуствен интелект и предлага актуална информация, свързана с процеса на въвеждане на еврото...
Изкуствен интелект обработва 12% от щетите по Каско+ на ДЗИ
ОББ организира специална кампания с награди по повод рождения ден на дигиталния асистент на банката - Кейт. Тя стартира на 17 февруари и ще пр...
Треньорът на Фенербахче отново показа буйния си характер
Две трети от всички потребители на мобилното приложение ОББ Мобайл през Android и iOS вече банкират със съдействието на дигиталния асистент Кейт
70% от клиентите на банката използват Кейт. Тя помага на незрящи да правят транзакции по–лесно
Херцогинята на Кеймбридж предлага 30 бона за позиция личен асистент
Мая Вуковска отново ще е главен асистент по английски език в ЮЗУ „Неофит Рилски" в Благоевград. Тя спечели делото в съда, който постанови, че е уволне...
Правителството добави в списъка на регулираните професии в България професията „лекарски асистент". Включването й в този списък отговаря на изисквания...
Изкуствен интелект ще пазарува като избира най-изгодните оферти В света на технологиите вече има нов изчезващ вид потребител - човекът, чийто смартфо...
Стив Хан, бившият асистент на Шийн, с нова порция признания за порнокупоните и крека Стив Хан, бивш личен асистент на Чарли Шийн, направи нова порция...
Благоевград е сред първите три общини, която ще бъде финансирана по схема „Независим живот" на ОП „Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г. Вицепре...
Facebook тества собствено разработен виртуален помощник с функции, подобни на вече познатите Siri, Cortana и Google Now. Софтуерът Moneypenny носи име...
София. Първото у нас куче асистент на човек в инвалидна количка, което ще му помага в ежедневието,обучава фондация „Очи на четири лапи". Това съобщи п...