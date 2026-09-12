Откриха кои натурални сокове помагат срещу К-19
Зеленият чай също намалява развитието на болестни състояния след заразяване с коронавирус или сезонен грип
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Зеленият чай също намалява развитието на болестни състояния след заразяване с коронавирус или сезонен грип
Никола Попов
Интерес към напитката проявяват от Чехия и Китай Малцина знаят, че от плода арония се прави разкошно вино. "Виждам дамите с претенции за изтънчен в...
Комшиите на опашка за полезния за здравето плод Все повече гърци бият път до Петрич, за да се снабдят с арония, която е сред най-здравословните плод...
Фиданките на бай Никола са кадем за Първанов, Станишев и Пената
Благоевград. Комунист от Петрич каза твърдо „не" на политиката заради няколко загубени избори. Инженер-екологът Никола Попов обаче бързо смени политич...
Каним азиатски фирми да инвестират в земеделието и IT сектора у нас България ще изнася по-лесно за Китай продукти от селскостопанската и хранително-в...
Гърците на опашка за полезния за здравето плод Благоевград. Все повече гърци бият път до Петрич, за да се снабдят с арония, която е сред най-здравосл...
Петрич. Все повече гърци бият път до Петрич, за да се снабдят с фиданки на арония и с вино от здравословния плод. Комшиите се редят на опашка пред дом...