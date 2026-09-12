Чакаме 20 хиляди за Nightwish и Армин ван Бюрен
Две паралелни сцени в "Арена Армеец" строят за Nightwish и Армин ван Бюрен, които идват по едно и също време. За концертите се очакват над 20 000 фено...
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Две паралелни сцени в "Арена Армеец" строят за Nightwish и Армин ван Бюрен, които идват по едно и също време. За концертите се очакват над 20 000 фено...
Армин ван Бюрен, световноизвестният холандски транс диджей, ще гостува в у нас отново на 7 февруари. Той ще представи пред феновете си в зала "Арена А...
София. Световноизвестният диджей Армин ван Бюрен се завръща в България. Той ще изнесе най-мащабния проект, правен някога от диджей, а именно ARMIN ONL...