Решиха съдбата на арката, която побърка София
Защо е била сложена точно там
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Защо е била сложена точно там
Организират публична дискусия. Вижте за какво?
"Моряците" загубиха с 0:1 от полския Арка в контрола
В Алания всичко е прекрасно, радва се Венци Стефанов
Видин. По горещи следи полицията разкри кой събори арката на Видин, поставена на входа на града откъм столицата. Това е 42-годишният П.Д. от града, съ...
Видин. Неизвестен засега шофьор е ударил с автомобила си арката на Видин, съобщиха очевидци на съборената конструкция. Тя е паднала, без да пострада н...