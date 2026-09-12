Имате аритмия? Безценните рецепти на лечителя Петър Димков
Ето как можете да си помогнете само с народна медицина
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Ето как можете да си помогнете само с народна медицина
Високотехнологично обучение на кардиолози се проведе в Медицински Университет - Пловдив
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Болният не усеща дискомфорт, някои дори не помнят, че са отваряли очи
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