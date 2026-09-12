Опашки за ледената пързалка на "Ариана"
Време е децата да излязат от клубовете и да станат от компютрите, каза Фандъкова Десетки нетърпеливи ученици извиха опашки надвечер днес за откриване...
Следете всички новини, анализи и коментари за Ариана. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Време е децата да излязат от клубовете и да станат от компютрите, каза Фандъкова Десетки нетърпеливи ученици извиха опашки надвечер днес за откриване...
Клиентите на култовия ресторант на езерото "Ариана" сами избират мръвките от месарницата Машината на времето изглежда като фантазия, но не и за ресто...
Oпожареният ресторант на езерото "Ариана" ще отвори врати до три дни, съобщи пред kmeta.bg Яна Карра, управител на столичното заведение. По думите й...
Пожар е избухнал в ресторант, който е разположен на езерото „Ариана" рано тази сутрин. Сигналът е подаден в 04:13 часа, съобщи за „Фокус" дежурния в Г...
София. Търг за отдаване под наем на езерото "Ариана" гласуваха столичните съветници в четвъртък. Началната сума е 8480 лева месечно за 8200 кв.м площ....
София. Денонощно веселие за своите посетители организира най-голямата ледена пързалка на Балканите "Ариана" в София. Без пари могат да се веселят учен...
София. Най-голямата ледена пързалка на Балканския полуостров отвори врати на столичното езеро Ариана. До края на март любителите на зимните емоции ще...
София. В 12 часа най-голямата ледена пързалка на Балканите Мtel Rink ще бъде открита на езерото „Ариана", съобщиха организаторите. Специални гости щ...
Кънкьорите ще могат да се забавляват на леда денонощно