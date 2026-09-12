Дионисий алармира за злоупотреби в "Александър Невски"
"Свещенослужителите в "Св. Александър Невски" са извършвали злоупотреби". Това заяви пред Нова тв архимандрит Дионисий, който бе освободен пред дни от...
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"Свещенослужителите в "Св. Александър Невски" са извършвали злоупотреби". Това заяви пред Нова тв архимандрит Дионисий, който бе освободен пред дни от...
Два лагера се събраха на протест пред Синодалната палата заради архимандрит Дионисий. Група миряни издигнаха плакати "паството си пази пастора" и "ние...
Малка, неприятна, креслива група тероризира цялата Църква, наричаща се по-божий народ от нас - другия Божий народ. Това обяви архимандрит Дионисий на...
Отказват да служат с архимандрита литургия за Гергьовден Навръх Гергьовден свещеници ще бойкотират скандалния архимандрит Дионисий, който поръча заря...
Участва във фабрикуването на архонти, ядоса миряните с 5 лева такса за храма "Невски" Защо заря за мутри може, а за Великден - не, гневи се архимандр...