Енерго-Про заведе иск по арбитражна процедура срещу България за 54 млн. евро
Международният център за уреждане на инвестиционни спорове на Световната банка (ICSID) е регистрирал иск по стартираната от електроразпределителното д...
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Международният център за уреждане на инвестиционни спорове на Световната банка (ICSID) е регистрирал иск по стартираната от електроразпределителното д...