Apple е регистрирала мистериозен "мрежов адаптер" с iOS
Аpple е представила образец на това устройство на FCC на 22 януари 2022 година
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Аpple е представила образец на това устройство на FCC на 22 януари 2022 година
Те ограничават също и Аpple Pay
Американската мултинационална корпорация Apple пуска на пазара новата услуга Аpple Music днес. Това е абонаментна музикална услуга, която дава достъп...
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