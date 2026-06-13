Ротация и в бизнеса. КРИБ с ключова позиция
Асоциацията на работодателите обяви целите си за годината
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Асоциацията на работодателите обяви целите си за годината
АОБР сигнализира за продажбата на електроенергия на занижени цени от Топлофикация София
Да се предлага компаниите да плащат данък върху нещо, което не съществува, е абсурд, обявиха работодателите
Работодателите изпратиха послание до премиера Бойко Борисов
КРИБ пое ротационното председателство на Асоциацията на организациите на българските работодатели