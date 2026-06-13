Анжела Тошева свири Бетовен в зала „България“
Концертът на 15 септември е в чест на 250 години от рождението на гения
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Концертът на 15 септември е в чест на 250 години от рождението на гения
Анжела Тошева, може би най-добрата българска пианистка, обира овации утре от 19 часа в камерна зала "България" с уникален клавирен концерт. Дамата, ко...